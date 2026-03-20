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A PresaDiretta la "Rivoluzione artificiale"

Nella puntata Rivoluzione Artificiale, in onda domenica 22 marzo alle 20.30 su Rai 3, PresaDiretta Open si concentra sul Ponte di Messina, mentre PresaDiretta si occupa di Intelligenza Artificiale. Una parte dell’inchiesta è dedicata alla “fabbrica” dell’AI: i data center. Dietro ogni chatbot ci sono infatti enormi infrastrutture e supercalcolatori che consumano grandi quantità di energia e acqua, con un impatto ambientale crescente. Ma di chi sono? Il settore è dominato da poche grandi aziende tecnologiche globali, soprattutto americane, mentre l’Europa resta indietro. In gioco non c’è solo innovazione, ma anche il controllo delle infrastrutture strategiche, dei cloud e quindi dei nostri dati: il vero petrolio di questo secolo.