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Crollo di una palazzina a Roma, due feriti gravi. Gualtieri: "Esplosione impressionante"

È crollata una palazzina nella zona di Piana del Sole, nella periferia ovest della Capitale, non lontano da Ponte Galeria. L’esplosione, forse a causa di una fuga di gas, ha riguardato un complesso di tre edifici, tra via Tavagnasco e via Ciglie. Due persone sono rimaste ferite in modo grave. Circa 70 quelle invece evacuate in strada.

Sul posto agenti della Polizia di Stato, Vigili del fuoco ed operatori del 118, ma anche il sindaco Roberto Gualtieri. Le palazzine coinvolte erano «abbastanza nuove, di 7 anni, nuove e anche in buone condizioni. Non avevano dei problemi, edificazione anche regolare» ha detto il sindaco, che è restato in zona durante le verifiche sull’agibilità.