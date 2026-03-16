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A Cassandra Kulukundis il primo Oscar di sempre per il miglior casting

Il primo Oscar come miglior casting alla 98/a edizione degli Academy Awards va a Cassandra Kulukundis per Una battaglia dopo l'altra. Il riconoscimento è stato introdotta dagli interventi di attori che hanno recitato nei film candidati: Paul Mescal per Hamnet, Gwyneth Paltrow per Marty Supreme, Chase Infiniti per Una battaglia dopo l'altra, Wagner Moura per L'agente segreto e Delroy Lindo per Sinners - I peccatori. È il debutto per un premio a questa categoria.

Cassandra Kulukundis ha cominciato a lavorare con P.T. Anderson da stagista nel suo primo film Hard Eight del 1996. E oggi ha preceduto il regista sul palco degli Oscar 2026.

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