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Nordio: "La frase sul Csm para-mafioso è il mio più grande rammarico"

"Posso aggiungere che nonostante io abbia smentito almeno una cinquantina di volte la frase sulla para-mafiosità del Csm, che non era affatto mia, ma di un magistrato del Csm di cui ho citato parola per parola la dichiarazione, quella è stata attribuita a me. Questo costituisce un rammarico, forse il rammarcio maggiore di questo momento referendario, forse anche maggiore della riconosciuta sconfitta che abbiamo subito”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che al question time in aula alla Camera ha risposto a un’interrogazione del M5s sugli “intendimenti del ministro in ordine alle ipotesi di dimissioni, anche in relazione alle vicende che hanno riguardato i vertici del dicastero e all’esito del referendum costituzionale”.