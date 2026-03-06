Video

Fatti

Presa diretta, le sanzioni americane ai giudici dell'Aia

Tra gli argomenti della puntata in onda domenica 8 marzo, “PresaDiretta” si occupa della Corte penale internazionale dell’Aia, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sul primato della sovranità americana rispetto al diritto internazionale. Le testimonianze dei giudici della Corte perseguitati dalle sanzioni e dalle ritorsioni da parte dei governi americano e russo in seguito alle accuse mosse nei loro confronti e dei loro alleati per crimini di guerra commessi a Gaza e in Ucraina. Persecuzioni che mettono in discussione il futuro stesso della giustizia internazionale.