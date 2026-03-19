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Tel Aviv, due persone uccise da bomba a grappolo iraniana

Nella notte le squadre di soccorso israeliane sono intervenute in 34 luoghi in tutto il paese colpiti da missili iraniani e di Hezbollah, tra i quali otto di grave entità. Tra i luoghi colpiti c'è l'edificio a Ramat Gan, dove una bomba a grappolo ha ucciso una coppia, la stazione ferroviaria centrale Savidor di Tel Aviv, un'abitazione a Karmiel, nel nord di Israele, dove una persona è rimasta ferita, l'incendio di un magazzino a Mishmar Hashiva, nell'Israele centrale, e un incendio di sterpaglie vicino a Gerusalemme. Nuovi attacchi dell'Idf hanno invece preso di mira la capitale del Libano, Beirut, e il sud del paese aumentando il bilancio delle vittime. Per ora si contano almeno 912 morti e più di 2mila feriti.