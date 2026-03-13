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Medici senza Frontiere, in Libano oltre 700mila sfollati: "Situazione inaccettabile"

Oltre 700mila persone sono attualmente sfollate in Libano, ma solo una parte trova posto nei rifugi mentre la maggioranza vive nelle comunità locali in condizioni estremamente precarie. Medici senza frontiere racconta di file di auto lunghe chilometri con persone costrette a dormire nelle macchine o per strada, mentre nei centri di accoglienza mancano acqua, cibo e beni essenziali. L’organizzazione denuncia anche attacchi contro infrastrutture civili e sanitarie e chiede la protezione di civili e ospedali: «È una situazione totalmente inaccettabile».