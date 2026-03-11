Video
Fatti

Femminicidio a Messina, fermato l'ex compagno che ha confessato

Oltre dieci coltellate al torace, alla schiena, alla testa. Sferrate con violenza, accanendosi sulla donna ormai a terra. "Ero esasperato, avevamo una relazione tribolata", ha detto agli inquirenti Santino Bonfiglio, 67 anni, reo confesso del femminicidio di Daniela Zinnanti, 50 anni, uccisa lunedì sera nella sua casa di via Lombardia a Messina. Un giorno prima del ritrovamento da parte della figlia, che lo ha scoperto martedì intorno alle 19. La figlia, al settimo mese di gravidanza, è andata a casa della madre dopo aver tentato di contattarla al telefono per tutta la giornata. Il cellulare suonava, ma nessuno rispondeva.

La ricognizione del medico legale ha confermato che la donna è stata uccisa 24 ore prima del ritrovamento. La figlia l'ha trovata a terra in un lago di sangue. Si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, ma è rimasta in osservazione anche questa notte. Un femminicidio annunciato, hanno tuonato i familiari della vittima. Il fratello Roberto racconta che "si erano conosciuti poco più di anno fa, ma fin da subito la relazione ha avuto alti e bassi. L'uomo più volte aveva manifestato atteggiamenti molto violenti contro mia sorella".

L'arma del delitto non sarebbe ancora stata trovata: il coltello rinvenuto nel cassonetto vicino all'abitazione di Daniela Zinnanti non è l'arma del delitto. Gli investigatori, guidati dal capo della Squadra mobile di Messina, Vittorio La Torre, stanno ancora cercando il coltello da cucina che Santino Bonfiglio ha preso dalla cucina della donna. L'uomo, che ha confessato davanti al magistrato il delitto, è accusato di omicidio volontario aggravato, evasione e porto illegale d'arma bianca. Al momento è rinchiuso in carcere a Messina, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Secondo Oleg Traclo, avvocato dell'indagato, Bonfiglio, camionista in pensione, aveva incontrato la vittima per chiarirsi sulla seconda denuncia presentata da Daniela Zinnanti, per cui era indagato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, anche se vivevano in diverse abitazioni.Per gli investigatori è molto probabile che volesse far ritirare la denuncia alla donna. La procura di Messina e la Squadra mobile hanno ricostruito i precedenti dell'uomo e sono emersi diversi episodi di violenza, alcuni con interventi delle forze dell'ordine. Bonfiglio era già stato denunciato altre tre volte da Daniela Zinnanti. Della coppia si erano interessati gli agenti delle Volanti di Messina, i carabinieri e la Squadra mobile.

Una prima denuncia è della primavera dell'anno scorso e aveva portato al divieto di avvicinamento alla donna, firmato dal gip di Messina. Un provvedimento che l'uomo ha violato poco dopo. Questo ha portato all'aggravamento della misura a giugno, a seguito della seconda denuncia della donna. Bonfiglio è finito una prima volta agli arresti domiciliari, la scorsa estate. Ma la sua detenzione è durata poco, perché la donna ha deciso di rimettere la denuncia nei suoi confronti. Bonfiglio è stato scarcerato e fra i due è ripresa una sorta di frequentazione. Poi a novembre un nuovo episodio con un'altra denuncia, anche questa volta ritirata dalla donna.

A febbraio, dopo l'ennesimo pestaggio, Daniela Zinnanti si è decisa a denunciare l'ex compagno e a non tornare indietro.Bonfiglio, visti i precedenti e la recidività, è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. "Solitamente il dispositivo viene applicato entro due, massimo tre giorni dalla ditta incaricata - dice un investigatore -. Questa volta non ce n'erano di disponibili". 

Italia

Italia

Senato, M5s in Aula con cappellini stile Maga ma la scritta "no alla guerra"

Italia

Inchieste sul fine vita archiviate, Cappato: "Precedente importante"

Italia

Nordio e la fedeltà di Bartolozzi: "Prima dote di chi lavora con un ministro"

Italia

Conte posta un video: "Meloni mente, votiamo NO al referendum salva casta"

Italia

Prandini (Coldiretti): "Con la guerra due miliardi di export a rischio"

Italia

Nordio: "Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito il suo punto di vista"

Italia

Meloni: "Referendum per modernizzare l'Italia, ma la sinistra si oppone"

Italia

Il giudice Alfonso Sabella spiega perché la piattaforma App è un disastro

Italia

Alfonso Sabella: "Quella del governo sulle borseggiatrici è propaganda"

Italia

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Italia

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Italia

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

 
 

Mondo

Mondo

Zuppi: "Guai ad abituarci alla guerra e a considerare i morti come numeri"

Mondo

Raid a depositi di petrolio a Teheran. Protezione civile: "Pioggia acida, rimanere in casa"

Mondo

I Pasdaran: "Siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi"

Mondo

Iran, raid Usa-Israele su cinque impianti petroliferi: maxi incendio a Teheran

Mondo

Ucraina, attacco russo su Kharkiv: dieci morti tra cui due bambini

Mondo

Trump: "Cuba è negli ultimi momenti della sua vita così come la conosciamo"

Mondo

Raid israeliano colpisce il Libano orientale: almeno 41 morti nella città di Nabi Sheet

Mondo

Teheran, i bombardamenti di Stati Uniti e Israele

Mondo

Kuwait, il soccorso ai piloti dei due caccia Usa abbattuti dal "fuoco amico"

Mondo

Forti esplosioni a Teheran, colonne di fumo tra i palazzi

Mondo

Iran, la televisione di stato conferma l'attacco israeliano a Teheran

Mondo

Trump: "Avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce"

 
 

Fatti

Fatti

Milano Cortina, oro per Bertagnolli: "Ci siamo tolti un peso"

Fatti

Ettore Prandini annuncia l'esposto in procura contro il caro prezzi dell'energia

Fatti

Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, bonifica ancora in corso

Fatti

Presa diretta, le sanzioni americane ai giudici dell'Aia

Fatti

Nola, la mamma di Domenico: "Portiamolo sempre con noi"

Fatti

L'ultimo saluto a Domenico, in piazza risuona "Guerriero" di Mengoni

Fatti

Il trailer di "Fino all'ultimo respiro"

Fatti

Corteo a Roma contro il Ddl Bongiorno: «Senza consenso è sempre stupro»

Fatti

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: morti e feriti

Fatti

La protesta degli attivisti di Extinction Rebellion a Sanremo

Fatti

Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto"

Fatti

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

 
 