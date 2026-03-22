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A Pontida i militanti scandiscono "Padania Libera", applausi per Zaia

"Bossi, Bossi. Padania libera". È il coro che viene scandito nella piazza dove si affaccia l'abbazia di San Giacomo a Pontida, dalle diverse centinaia di militanti nell'attesa di partecipare ai funerali di Umberto Bossi, il leader della Lega scomparso a 84 anni. Su una facciata dell'abbazia è stato appeso lo striscione con la scritta, "Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi", della sezione di Pontida della Lega. Sul sagrato della chiesa, prima dell'arrivo del feretro, c'erano Giancarlo Giorgetti, con la cravatta verde, Luca Zaia e Attilio Fontana, ai quali la piazza dei militanti ha tributato un applauso. Al suo arrivo Zaia si è abbracciato con Giorgetti. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Roberto Calderoli, Daniela Santanchè e Giuseppe Valditara, Attilio Fontana, Letizia Moratti e Maurizio Lupi. (Video di Michele Maraviglia e Tommaso Berardi - Ansa) - L'articolo