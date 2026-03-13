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Beirut sotto le macerie: nuovi raid israeliani colpiscono la capitale libanese

Fumo e palazzi distrutti nei quartieri di Dahiyeh e Nabaa-Burj Hammoud. Le forze armate israeliane hanno nuovamente attaccato un appartamento in un edificio nella periferia nord-orientale di Beirut, già colpito. Il raid ha ucciso una persona e innescato un incendio, riferisce il quotidiano libanese l'Orient Le Jour, precisando che stavolta, insieme all'appartamento, è stato distrutto l'intero terzo piano. Le forze armate israeliane hanno riferito di aver preso di mira "oltre 110 siti di Hezbollah" dall'inizio dell'operazione contro il gruppo militante sciita filo-iraniano. Sono state colpite infrastrutture a Beirut e nel Libano meridionale, ha sottolineato in un post il portavoce Avichay Adraee, precisando che nel mirino è finito "il quartier generale di Hezbollah, per colpire le sue capacità di comando e controllo, nonchè la sua situazione economica e i suoi armamenti". L'Idf ha accusato Hezbollah di "collocare sistematicamente le sue infrastrutture all'interno dei centri abitati e nelle aree civili in tutto il Libano"