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Secondo blackout nazionale in meno di una settimana a Cuba, si lavora sul ripristino dell’elettricità

Le autorità di Cuba sono al lavoro per il ripristino dell'elettricità sull'isola dopo il secondo blackout nazionale in meno di una settimana, alle prese con una rete elettrica in difficoltà a causa di infrastrutture obsolete e del blocco petrolifero statunitense. Alcune zone dell'Avana hanno ricominciato ad avere elettricità, all'indomani del momento in cui il ministero dell'Energia aveva segnalato una "disconnessione totale" del sistema elettrico nazionale di Cuba, che ha quasi 10 milioni di abitanti.

Il nuovo blackout si è verificato in un contesto di crescenti pressioni sul governo cubano da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che a gennaio ha imposto di fatto un blocco petrolifero e questa settimana ha ipotizzato di "prendere" l'isola caraibica. Il viceministro degli Esteri Carlos Fernández de Cossío, parlando in un'intervista registrata prima dell'ultimo episodio, ha assicurato che il governo "sta agendo nel modo più proattivo possibile per affrontare la situazione". "Speriamo davvero che il carburante arrivi a Cuba in un modo o nell'altro e che questo boicottaggio imposto dagli Stati Uniti non duri e non possa essere mantenuto indefinitamente".

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