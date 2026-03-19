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Tajani chiede di votare per il sì, interrotto il messaggio al Congresso Snals

Interrotto il videomessaggio del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, a Roma, nel momento in cui il leader di Forza Italia ha iniziato a parlare del referendum e ha chiesto di votare per il sì. "Spegnete il videomessaggio del ministro, è una mancanza di stile", ha chiesto dal palco il presidente del congresso Snals Mario Bozzo.

A intervenire, subito dopo, è stata la segretaria generale del sindacato, Elvira Serafini: "Non avevamo visto il video. Noi rappresentiamo un sindacato autonomo e nella nostra autonomia abbracciamo tutte le anime, da destra a sinistra. Lo dico e lo ribadisco: noi ci teniamo a quella 'A' che si identifica autonoma. Ci confrontiamo, costruiamo dei percorsi nella nostra autonomia". Serafini ha poi invitato il pubblico "a calmare gli animi", dopo la disapprovazione per il contenuto del video da parte della platea.

"È comunque un ministro della Repubblica italiana, ci piaccia o non ci piaccia lo ringraziamo per il suo mandato ma non per quello che ci è stato comunicato", ha aggiunto la segretaria generale dopo il proseguimento della contestazione da parte del pubblico.

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