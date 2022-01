Nel complesso i non vaccinati totali sono 8,6 milioni, secondo il monitoraggio della fondazione. Nella settimana 5-11 gennaio sono aumentati i ricoveri in area medica e terapia intensiva, per il presidente Carabellotta, qualche regione rischierebbe di entrare in zona rossa entro fine mese

Oltre 2 milioni di over 50 senza nessuna dose

Il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe, riferito alla settimana tra il 5 e l’11 gennaio, evidenzia che all’11 gennaio 2,21 milioni di over 50 a elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino contro il Covid. Per gli over 50, il decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio dal Consiglio dei ministri ha stabilito l’obbligo vaccinale.

Il totale delle persone che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino, è invece 8,61 milioni. Di queste: 2,98 milioni appartengono alla fascia 5-11 anni; oltre 800 mila alla fascia 12-19; 2,21 milioni sono over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione.

Netto aumento dei decessi

Il monitoraggio Gimbe segnala che nella settimana tra il 5 e l’11 gennaio i decessi sono aumentati del 37,4 per cento con 1.514 morti. Un netto aumento rispetto alla precedente settimana, in cui erano stati 1.102.

Regioni, rischio zona rossa entro fine mese

Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha affermato che «entro fine mese numerose regioni andranno zona arancione e qualcuna rischia la zona rossa», a meno che non sorgessero nuovi «posti letto dell’ultim’ora» o non cambiassero «i criteri per classificare i pazienti Covid ospedalizzati». Lo riporta La Presse. Il rosso «certificherebbe il fallimento nella gestione della quarta ondata, nonostante la disponibilità di vaccini molto efficaci nel prevenire la malattia grave».

Il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe, riferito alla settimana 5-11 gennaio, rileva che in una settimana sono stati registrati 4.155 ricoveri ordinari (pari al 32,2per cento) e 285 (20,5 per cento) pazienti in terapia.

«L’ingente numero di nuovi casi, in continua crescita, – spiega Cartabellotta – dopo aver mandato in tilt i servizi territoriali sta determinando la progressiva saturazione degli ospedali, con limitazione degli interventi chirurgici programmati - anche in pazienti oncologici - e la riduzione delle capacità assistenziali, anche perché il personale sanitario è ormai allo stremo. In secondo luogo, l’enorme numero di persone positive sta progressivamente paralizzando numerosi servizi essenziali: dai trasporti alla scuola, dalla sanità agli uffici pubblici».

Secondo i parametri attualmente vigenti, una regione passa in zona arancione quando il tasso di occupazione di pazienti Covid nelle terapie intensive supera il 20 per cento e contemporaneamente quello dei pazienti in area medica superera il 30 per cento. Le percentuali per il passaggio in zona rossa devono invece superare, rispettivamente, il 30 e il 40 per cento.

Francia, lo sciopero degli insegnanti

Lo sciopero degli insegnanti in Francia dovrebbe portare alla chiusura di oltre il 50 per cento delle scuole del paese. Secondo le stime dei sindacati, l’adesione dovrebbe essere pari al 75 per cento del corpo docente.

Gli insegnanti francesi protestano contro la mancanza di misure di sicurezze a scuola. Chiedono un maggior utilizzo di tamponi per individuare i positivi, mascherine Ffp2 e sistemi per monitorare la qualità dell’aria in classe. Come in Italia, il governo francese ha fatto del mantenere aperte le scuole un punto centrale del suo programma antipandemico e non intende tornare sui suoi passi.

In una mossa insolita in queste circostanze, la principale associazone di genitori francesi, la Fcpe, ha dato il suo appoggio alla protesta e ha suggerito alle famiglie di non portare a scuola i figli.

Stati Uniti, record di ricoveri

Nel corso della giornata di mercoledì, il numero di ricoveri per Covid-19 registrato negli Stati Uniti ha superato quota 150mila, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Il record precedente era stato stabilito un anno fa, nel gennaio del 2021, quando erano ricoverate oltre 142mila persone. Nel paese, la media di nuovi contagi individuati ogni giorno è di circa 800mila.

Djokovic inserito nel primo turno, ma il visto resta incerto

Novak Djokovic giocherà al primo turno degli Australian Open di tennis e sfiderà il connazionale Miomir Kecmanovic. L’organizzazione del torneo ha reso noto il sorteggio su Twitter, questo nonostante resti in sospeso, per il tennista, l’eventuale revoca del visto, da parte del ministro dell’Immigrazione.

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che il governo non ha ancora deciso se annullare il permesso di ingresso del tennista serbo. La precedente dichiarazione del ministro dell'Immigrazione Alex Hawke secondo cui sta valutando se annullare il visto "non è cambiata", ha detto Morrison.

Djokovic era tornato ad allenarsi per gli Open d’Australia luned’ 10 gennaio, dopo che un giudice australiano aveva cancellato l’annullamento del suo visto disposto, cinque giorni prima, dalle autorità di frontiera. Al suo arrivo a Melbuorne, il tennista serbo era stato arrestato e il suo visto annullato, a causa di una esenzione dal vaccino anti-Covid, ritenuta invalida.

Inflazione, la Bce assicurerà la stabilizzazione

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno e in qualsiasi direzione, per assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo fissato dalla Bce del 2 per cento nel medio termine. Lo si legge nel bollettino economico della Bce.

Il bollettino precisa che le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti a dicembre 2021,indicano un aumento del tasso annuo di inflazione, che però andrà verso una riduzione il prossimo anno. Nel 2021, il tasso annuo di inflazione è sato pari al 2,6 per cento e si stima che nel 2022 arriverà al 3,2 per cento per poi decrescere all’1,8 per cento sia nel 2023 sia nel 2024.

Il bollettino della Bce precisa che oltre la metà dell’inflazione complessiva registrata a novembre è riconducibile alla componente energetica. La domanda, inoltre, continua a eccedere l’offerta che, in alcuni settori, è limitata. Le conseguenze sono particolarmente evidenti nei prezzi dei beni durevoli e di quei servizi al consumo.

Nel corso del 2022, tuttavia, i prezzi dell’energia dovrebbero stabilizzarsi, l’andamento dei consumi normalizzarsi e le pressioni sui prezzi derivanti dalle strozzature dal lato dell’offerta a livello mondiale attenuarsi. Nel tempo, il graduale ritorno dell’economia al pieno utilizzo della capacità produttiva e gli ulteriori miglioramenti del mercato del lavoro dovrebbero sostenere una più rapida crescita salariale. Tali fattori contribuiranno al rialzo dell’inflazione di fondo e all’aumento di quella complessiva fino all’obiettivo fissato dalla Bce del 2 per cento nel medio termine.

