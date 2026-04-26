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Donald Trump dà il benvenuto a Re Carlo a Washington

L'incontro tra il presidente americano e il monarca britannico è stato "davvero buono". Lo ha detto Donald Trump mentre accompagnava alla loro vettura Re Carlo III e la regina Camilla, che hanno lasciato la Casa Bianca dopo una serie di eventi, incluso un bilaterale tra il leader Usa e il re del Regno Unito. In riferimento al monarca, Trump ha aggiunto: "È una persona fantastica. Sono persone incredibili ed è davvero un onore". Il re e la regina torneranno alla Casa Bianca all'una di notte italiana per una cena di stato.

La visita di Carlo e Camilla ha visto anche un momento fuori dal protocollo cerimoniale durante la visita di Carlo e Camilla alla Casa Bianca. Uno scatto di Jacquelyn Martin dell'Associated Press mostra infatti il presidente Usa Donald Trump dare una pacca affettuosa sul fondoschiena alla First Lady Melania. Accanto a loro passeggiano il re e la regina inglesi, in attesa del discorso di Carlo al Congresso, il primo di un monarca britannico negli ultimi 35 anni.

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