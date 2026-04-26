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Medici di Cuba: "Farmaci insufficienti e trasporti limitati nelle zone rurali"

Le testimonianze raccolte durante il convoglio della Let Cuba Breathe mostrano le tragiche condizioni in cui versa l'Isola. L'embargo economico e le restrizioni energetiche imposte dagli Usa sono sempre più stringenti con gravi effetti nei confronti della popolazione civile, rimasta a corto di medicinali. Nel suo ultimo rapporto l'ong spagnola Prisoners Defenders, denuncia che ci sono circa 90mial detenuti a Cuba e sono esposti a "danni irreversibili" a causa di una "malnutrizione forzata" legata a razioni alimentari estremamente ridotte. Il rapporto si basa su fotografie, testimonianze dirette e materiali raccolti in diverse carceri dell'isola. Secondo l'organizzazione, la dieta quotidiana documentata fornisce tra 250 e 353 chilocalorie al giorno, a fronte di un fabbisogno medio di circa 2.553 per un adulto. Le razioni coprirebbero quindi solo tra il 10 per cento e il 14 per cento dell'apporto energetico necessario. Se protratta per mesi o anni, questa condizione può provocare "malnutrizione energetico-proteica severa", con effetti come perdita estrema di peso, grave debolezza, ipotensione e deterioramento generale della salute.