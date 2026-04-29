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Re Carlo provoca Trump: "Se non fosse per noi l'America parlerebbe francese"

"Lei ha recentemente osservato, presidente, che se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco. Oserei dire che, se non fosse per noi, voi parlereste francese... naturalmente, entrambi amiamo profondamente i nostri cugini francesi". Una battuta che ha sollevato non poche risate quella pronunciata da Re Carlo III nel suo discorso alla cena di Stato organizzata in suo onore alla Casa Bianca, riferendosi alla contesa tra le potenze coloniali di Gran Bretagna e Francia prima dell'indipendenza degli Stati Uniti 250 anni fa.

Molte le "frecciatine" e le battute ironiche in chiave storica che ha accompagnato il suo discorso, marchiato dal tipico sarcasmo inglese. Trump ha anche lodato il "fantastico" discorso di Carlo al Congresso, aggiungendo: "È riuscito a far alzare in piedi i democratici, io non ci sono mai riuscito". Il re ha ricevuto una calorosa accoglienza dai legislatori del Congresso mentre esortava gli Stati Uniti a restare fermi con i loro alleati occidentali.

Carlo III ha sottolineato che è necessaria una "risolutezza incrollabile" per garantire una "pace giusta e duratura" in Ucraina, che sta combattendo un'invasione su vasta scala da parte della Russia dal 2022. In quello che è solo il secondo discorso al Congresso di un monarca britannico dopo sua madre Elisabetta II nel 1991, Carlo ha anche sottolineato le tradizioni democratiche condivise tra i due Paesi. Ha notato che la Magna Carta britannica è stata citata in più di 160 casi della Corte Suprema degli Stati Uniti, evidenziando (tra i fragorosi applausi dei democratici dell'opposizione) il principio che il potere esecutivo è soggetto a controlli e contrappesi.

Trump aveva precedentemente elogiato la Gran Bretagna come il più stretto alleato dell'America mentre accoglieva Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca con sfarzo, cerimonie, 21 colpi a salve di cannone e un sorvolo aereo. "Nei secoli trascorsi da quando abbiamo ottenuto la nostra indipendenza, gli americani non hanno avuto amici più stretti dei britannici", ha detto Trump. La visita arriva in un momento delicato, con Trump che critica la Gran Bretagna per la sua posizione sull'Iran e altre politiche.

Nonostante le tensioni, il presidente degli Stati Uniti ha adottato un tono gioviale, trovando anche il tempo per scherzare sul fatto che sua madre, di origine scozzese, avesse "una cotta per Carlo" e facendo alcune battute sul clima britannico.

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