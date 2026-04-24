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Tra topi e sovraffollamento: le condizioni fatiscenti del Cas di Oderzo

Circa trecento richiedenti asilo vivono nel Centro di accoglienza straordinario di Oderzo che versa in pessime condizioni. Nei video girati all'interno della struttura e ottenuti da Domani si vedono topi nelle camere e stanze con letti ammassati. Il Cas doveva essere una struttura temporanea ma è in piedi da oltre dieci anni. Qualche mese fa, dopo diverse sollecitazioni, la Prefettura ha revocato l’autorizzazione all’ente che gestisce la struttura ma per il momento nulla è cambiato. Inoltre, la Flai Cgil di Treviso denuncia come le persone migranti vengono anche reclutate e inserite in un giro di sfruttamento lavorativo nelle campagne vicine. Alcuni parlamentari delle opposizioni hanno presentato un’interrogazione parlamentare sul caso del Cas di Oderzo, chiedendo al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un intervento ispettivo. «Chiederemo al ministro se è a conoscenza della situazione, che ormai va avanti da molto tempo. E soprattutto se intenda ragionare sul modello del “mega-hub”, a favore invece su un’alternativa diversa come quella dell’accoglienza diffusa», ha detto la deputata del Partito democratico Rachele Scarpa.

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