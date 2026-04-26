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Sgombero Laurentino 38 a Roma, gli attivisti protestano sul tetto

Le operazioni sono scattate nelle prime ore del mattino.  Le attiviste e gli attivisti si sono radunati sul tetto del sesto ponte occupato, mentre ai piedi del palazzo decine di persone sono accorse portando la propria solidarietà. Hanno posto una condizione per scendere dal tetto: una casa per un’abitante del posto, ospitata lì da quando un incendio ha distrutto il suo appartamento Ater. Proprio il tema abitativo, infatti, è centrale all’interno dell’esperienza di occupazione di L38 Squat. Nel primo pomeriggio gli attivisti e le attiviste sono scesi dal tetto del sesto ponte, rilanciando la mobilitazione. «Ci sarà tempo e modo per raccontare questa mattinata di resistenza, ora chiediamo a tuttx di partecipare a un pomeriggio di lotta al Laurentino 38». Nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, alle ore 16, diverse realtà romane si sono date appuntamento per un presidio di solidarietà.
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