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Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

''Dico a Giorgia Meloni che sul tema dei centri per migranti ha ben poco da festeggiare. Il parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea è un parere e non è vincolante''.Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo in Aula. "La presidente del Consiglio deve invece rispondere di un fatto gravissimo: quasi un miliardo di euro di soldi pubblici sono stati sperperati per appena 83 migranti. Quelle persone potevano essere esaminate in Italia, attraverso la valutazione del diritto di asilo o l'eventuale rimpatrio, con un risparmio enorme per le casse dello Stato. Siamo di fronte all'ennesima operazione propagandistica della destra, pagata dai cittadini''. 

"Meloni è il simbolo del fallimento del governo della destra. Sull'energia, oggi chiede coraggio all'Europa e dice che rischiamo di farci male, ma è lei la responsabile della situazione in cui si trova il nostro Paese. Le scelte del suo governo hanno reso l'Italia sempre più dipendente dal gas, facendo pagare ai cittadini e alle imprese un'energia elettrica tra le più care d'Europa", ha scritto poi Bonelli in una nota.

"Meloni ha tenuto nel cassetto la proposta di imprenditori pronti a investire 85 miliardi di euro nelle rinnovabili per installare 60 GW di nuova capacità - aggiunge -. Un piano che avrebbe consentito di liberarci da 15 miliardi di metri cubi di gas, l'equivalente delle importazioni da Stati Uniti e Qatar messe insieme. Meloni si faccia da parte: sta portando l'Italia verso la recessione economica con le sue politiche fallimentari e con il suo sostegno alle politiche guerrafondaie di Trump. Invece di sbloccare le autorizzazioni per gli impianti da fonti rinnovabili, riapre le centrali a carbone".

"Altro che coraggio: servivano decisioni concrete per accelerare sulle rinnovabili e ridurre davvero i costi dell'energia. Il governo ha scelto invece di difendere gli interessi delle fonti fossili, scaricando su famiglie e imprese il prezzo della propria inerzia", ha detto ancora Bonelli.

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