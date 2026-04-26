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Sgomberato a Roma il L38 Squat, gli attivisti lanciano un corteo

Alle prime luci dell’alba decine di blindati con a bordo polizia in tenuta anti-sommossa e operai dell’agenzia per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) si sono presentati davanti L38 Squat, lo spazio sociale e abitativo in zona Laurentino 38 a Roma. Iniziando così lo sgombero dello storico luogo che, da 35 anni, anima il quartiere popolare del quadrante sud-ovest della capitale. Lo spazio sociale e abitativo è solo l’ultimo sgombero della lista del governo Meloni - oltre ai casi più noti di Askatasuna di Torino e del Leoncavallo di Milano – che continua a cancellare le realtà che da decenni rispondono a bisogni delle persone, soprattutto nei quartieri più marginali. Gli attivisti hanno lanciato per le 16 del 28 aprile una manifestazione nel quartiere contro Ater e la speculazione: «Vogliamo puntare l’attenzione a quello che succede al di fuori di noi, anche quando attaccano noi»



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