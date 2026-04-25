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25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

All'Altare della patria a Roma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto la corona d'alloro per rendere omaggio ai caduti in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione. Alla cerimonia partecipano anche i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le altre alte cariche dello Stato. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto