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Alluvione al confine tra Nepal-Tibet, Nuwakot devastata: le immagini aeree

È sempre più critica la situazione tra Nepal e Tibet dopo la devastante ondata di acqua e fango che ha colpito la regione himalayana, provocando almeno 472 morti e circa 1.400 dispersi. Le operazioni di soccorso sono ora ostacolate dal rischio di una nuova inondazione: un grande bacino artificiale formatosi dopo il crollo di una parte del ghiacciaio minaccia infatti di esondare e travolgere nuovamente le aree già devastate.

La Cina ha sospeso le ricerche nella zona di Gyirong, al confine con il Nepal, dopo che l’acqua ha iniziato a tracimare dal bacino. Secondo l’agenzia Xinhua, a causa delle continue piogge il lago potrebbe raggiungere nei prossimi tre giorni un volume di tre milioni di metri cubi, con un “alto rischio” di rottura e conseguenti gravi inondazioni a valle. Quasi 700 vigili del fuoco, con droni e cani da ricerca, sono stati dispiegati nell’area.

Anche il governo nepalese ha lanciato nuovi allarmi, invitando la popolazione a valle a mantenere la massima attenzione. L’esercito ha inviato due elicotteri per evacuare circa cento operai intrappolati in una galleria, mentre 350 lavoratori e residenti sono già stati messi in salvo in condizioni rese particolarmente difficili dal maltempo. Sono stati inoltre allestiti centri di accoglienza per gli sfollati.

Il disastro, avvenuto mercoledì mattina, avrebbe avuto origine dal crollo di una sezione di ghiacciaio. Secondo l’Usgs, la forza dell’evento è stata tale da essere registrata come un terremoto di magnitudo 5.2 e da provocare numerose frane. In Nepal sono state colpite, tra le altre, le valli dei fiumi Trishuli e Bhotekoshi. Sul versante cinese risultano ancora disperse 558 persone, tra cui 260 stranieri, mentre in Nepal i dispersi sarebbero circa 910. Tra loro figurano cittadini di diversi Paesi, compresi India, Ucraina, Malaysia, Regno Unito, Canada e Australia. Gli aiuti internazionali sono in fase di organizzazione, ma restano limitati rispetto alla vastità dell’emergenza.