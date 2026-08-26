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Nepal, le acque travolgono il distretto di Rasuwa. Almeno 108 gli europei dispersi

Sono almeno 108 i cittadini europei segnalati come dispersi o ancora irraggiungibili dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Il bilancio, ancora provvisorio, emerge dall’incrocio dei dati delle autorità nepalesi con quelli forniti dai governi e dalle rappresentanze diplomatiche.

Il gruppo più numeroso è quello degli ucraini, con 53 persone disperse, seguito da 33 britannici e otto tedeschi. Risultano inoltre quattro russi, tre belgi, due portoghesi, due irlandesi, due ungheresi e un cittadino olandese. Le autorità nepalesi riferiscono complessivamente di oltre 800 persone ancora non rintracciate, tra cui centinaia di turisti stranieri, e di almeno 165 vittime.

Le cifre restano tuttavia in continua evoluzione e differiscono a seconda delle fonti. Francia, Spagna e Lituania, inizialmente citate in alcune liste locali, non hanno finora confermato propri cittadini tra i dispersi. Anche Finlandia e Bielorussia stanno verificando la posizione dei connazionali presenti nel Paese.

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