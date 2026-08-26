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Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America

Donald Trump torna a intervenire sulla toponomastica americana e firma un ordine esecutivo per cambiare, nei riferimenti ufficiali del governo federale Usa, il nome del Lago Ontario in “Lake America”. “Abbiamo un golfo, abbiamo un lago. Ora forse dovremo cambiare il nome dell’oceano Atlantico e dell’oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due”, ha detto il presidente nello Studio Ovale, dopo aver già ribattezzato il Golfo del Messico “Golfo d’America”.

Immediata la replica del premier canadese Mark Carney. “Si chiama Lago Ontario: allora, oggi e sempre”, ha scritto su X, ricordando che il nome deriva dalla parola Wendat “Ontari’io”, cioè “il lago è bello, il lago è grande”, ed è utilizzato da oltre 400 anni. L’ordine di Trump incarica il segretario all’Interno e il Board on Geographic Names di adottare entro 30 giorni le misure necessarie per modificare la denominazione nei registri geografici federali statunitensi.