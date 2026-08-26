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Norvegia, bandiera a mezz'asta sul Palazzo Reale per la morte del re Harald

È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia. Lo ha reso noto la casa reale. «È con profonda tristezza che annunciamo che Sua Maestà il Re Harald è venuto a mancare serenamente all'Ospedale Nazionale venerdì 28 agosto alle ore 6:35 del mattino», si legge nella comunicazione della casa reale norvegese.

Il monarca era ricoverato dallo scorso 17 agosto. Allora la Casa reale aveva annunciato che «nelle ultime settimane» il re era stato «sottoposto a un trattamento a base di cortisone per anemia emolitica, una malattia del sangue» cosa che aveva «causato un accumulo di liquidi nell'organismo» che richiedeva «un trattamento ospedaliero». In quella occasione era stato deciso che il re sarebbe rimasto in congedo per malattia per due settimane, durante le quali il principe ereditario Haakon avrebbe ricoperto la carica di reggente.

A seguito della morte del padre, il figlio Haakon diventa il nuovo re. Il governo incontrerà il nuovo sovrano in una riunione straordinaria che si terrà nelle prossime ore.

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