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Infantino, Simonelli: "Decisione di Malagò, ma serviva un passaggio collegiale"

La Figc ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla presidenza della Fifa nelle elezioni del marzo 2027. La decisione, annunciata dal presidente Giovanni Malagò, è stata presa «in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente Aleksander Ceferin» dopo le recenti iniziative della Fifa sulla governance e sullo sviluppo delle competizioni internazionali. Malagò ha invocato «un nuovo leader» capace di creare consenso e fiducia.

Più prudente il presidente della Lega Serie A e vicepresidente Figc Ezio Simonelli, che avrebbe preferito attendere e ha sottolineato come la scelta sia stata assunta dal presidente federale. Dopo l’Italia anche la Romania ha negato il proprio appoggio a Infantino, seguendo Inghilterra, Galles e Irlanda, mentre Norvegia e altri Paesi nordici hanno espresso sfiducia.

In difesa del numero uno Fifa è intervenuto Fabio Cannavaro, che ne ha rivendicato sui social il lavoro svolto negli ultimi dieci anni. Intanto la Uefa si prepara a ritirare la minaccia di boicottaggio delle competizioni Fifa.

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