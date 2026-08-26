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Meeting di Rimini, Metsola: “L’Ue deve rafforzare il mercato unico”

L’Europa deve rafforzare il mercato unico e ridurre la frammentazione interna se vuole restare competitiva rispetto alla Cina e agli altri grandi attori globali. È il messaggio lanciato dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenuta al Meeting di Rimini. Secondo la leader Ue, l’attuale divisione del mercato europeo sta indebolendo la capacità produttiva dell’Unione e favorendo i concorrenti. «O andiamo avanti insieme o non andiamo da nessuna parte», ha detto, invitando gli Stati membri a superare gli interessi nazionali di breve periodo. Tra le priorità indicate dalla presidente dell’Eurocamera ci sono la riduzione della burocrazia, il sostegno alle imprese e agli imprenditori e una maggiore integrazione nei settori dell’energia, dei servizi bancari, dei mercati dei capitali, delle telecomunicazioni e della difesa. Metsola ha inoltre sottolineato la necessità di colmare il divario tra innovazione e mercato, riportare parte della produzione industriale in Europa e favorire la nascita di nuovi grandi gruppi europei. L’obiettivo, ha spiegato, è rendere l’Unione più capace di competere in uno scenario segnato da guerre, tensioni geopolitiche e crescente concorrenza economica e tecnologica.