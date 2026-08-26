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Mondiali di mountain bike, la ripresa in soggettiva del tracciato Black Snake in Val di Sole
Dal 26 al 30 agosto 2026 la Val di Sole, in Trentino, ospita i Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike. Cinque le specialità iridate: mercoledì 26 agosto e-MTB e Team Relay; giovedì 27 Cross-country Olimpico Juniores e Short Track; venerdì 28 sono in programma le qualifiche del Downhill, che assegnerà le medaglie sabato 29; domenica 30 gran finale con il Cross-country Olimpico U23 ed Elite.
La Black Snake, tracciato simbolo della Val di Sole, torna così al centro della scena mondiale: nel video si vede la ricognizione della pista.
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