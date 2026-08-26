Video
Mondo

Medio Oriente, Pizzaballa: "Si è perso il senso del bene comune"

La soluzione dei due Stati resta, per il patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, «l’unico modo» per riconoscere a israeliani e palestinesi il diritto ad avere una casa nella propria terra. Intervenendo al Meeting di Rimini, il cardinale ha però allargato lo sguardo alla crisi politica e sociale del Medio Oriente, denunciando la perdita del senso del bene comune. «Il problema oggi in Medio Oriente è che si è perso il senso del bene comune», ha detto Pizzaballa, secondo cui l’azione politica viene sempre più ridotta alla difesa degli interessi della propria parte. «La narrativa emergente è quella della forza, della potenza», ha aggiunto, sottolineando che costruire la pace richiede invece un lavoro politico complesso. Il patriarca ha richiamato anche il ruolo della società civile: «Non possiamo solo delegare ai politici», perché la politica passa anche dalle comunità e dall’impegno dal basso. Pur riconoscendo la debolezza delle istituzioni locali e internazionali, Pizzaballa ha indicato un elemento di speranza nelle società israeliana e palestinese: «Ci sono ancora tantissime persone, cristiane, ebree e musulmane, capaci di vivacità e di impegno personale». Sui rapporti con il governo israeliano ha parlato di relazioni «corrette, leali e serene», pur ammettendo che non sempre vi sia accordo. Per uscire dall’attuale stallo, ha concluso, servono «gesti sul territorio che riportino fiducia nella popolazione».

Italia

Italia

Ranucci: "Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?"

Italia

Fitto: "Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue"

Italia

Dieci anni dal sisma di Amatrice, le prime richieste di aiuto: "È crollato tutto"

Italia

Zuppi: "Nel mondo si tende a chiudersi in una enclave per sentirsi sicuri"

Italia

Il Papa in visita a San Marino, l'entusiasmo dei presenti: "Un'occasione speciale"

Italia

Leone accolto come una star al Villaggio Ragazzi del Meeting

Italia

Il messaggio di Mattarella al Meeting di Rimini, "l'umanità aiuti a rifiutare l'odio"

Italia

Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

Italia

Piantedosi: "Revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi"

Italia

Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

Italia

Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

 
 

Mondo

Mondo

Nepal, le drammatiche immagini dall'alto della devastazione

Mondo

Nepal, proseguono le ricerche dei dispersi: l'attesa dei familiari

Mondo

Nepal, i danni dopo la devastante inondazione

Mondo

Nepal, le acque travolgono il distretto di Rasuwa. Almeno 108 gli europei dispersi

Mondo

Meeting di Rimini, Metsola: “L’Ue deve rafforzare il mercato unico”

Mondo

Inondazioni in Nepal: almeno 95 morti e 400 dispersi

Mondo

Messico, una balena di 12 metri si arena su una spiaggia di Tijuana

Mondo

Dolly Parton, i fan rendono omaggio alla sua stella a Hollywood

Mondo

Tornado nel sudovest Francia, decine di feriti e 300 case danneggiate

Mondo

Macron: "Mosca aumenterà le provocazioni, dobbiamo prepararci"

Mondo

Burnham respinge le accuse di Mosca: "Avete appiccato voi il fuoco"

Mondo

Bessent lancia "Operation Economic Outcast" per isolare l'Iran

 
 

Fatti

Fatti

Arriva in sala "Tony", il film su Anthony Bourdain

Fatti

Infantino, Simonelli: "Decisione di Malagò, ma serviva un passaggio collegiale"

Fatti

Dieci anni dal sisma nel Centro Italia, Zuppi: "Dobbiamo guarire le ferite"

Fatti

Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova di ciclismo femminile

Fatti

Meloni ad Amatrice tra gli applausi, poi la messa celebrata dal cardinale Zuppi

Fatti

Giochi del Mediterraneo, oro nel ciclismo maschile con Dati: "Gara nervosa sin dall'inizio"

Fatti

Il Papa a dieci anni dal terremoto: "Sostenere la ricostruzione"

Fatti

Esplosione in una palazzina a Perugia, due feriti

Fatti

Attacco con una spada in una scuola in Svezia, diversi feriti

Fatti

Il Papa a Pennabilli, il saluto ai fedeli dal monastero di Sant'Antonio da Padova

Fatti

El Niño verso un’intensità record: l’allerta del Met Office

Fatti

Colpito mentre difendeva figlio: i funerali del 50enne Diomede Barchiesi

 
 