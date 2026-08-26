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Arriva in sala "Tony", il film su Anthony Bourdain

Da giovedì 27 agosto è al cinema Tony-Diario di un giovane cuoco, un biopic insolito che ha come protagonista il leggendario chef e scrittore Anthony Bourdain. La pellicola, diretta da Matt Johnson, è una versione romanzata della prima estate che Bourdain ha passato lavorando nella cucina di un ristorante a Provincetown, Massachusetts: un periodo che lo chef - morto nel 2018 - racconta all’inizio del suo memoir cult Kitchen Confidential, uscito per la prima volta nel 2000.

Nel racconto di Johnson, Bourdain è ancora Tony, studente a Vassar con l’aspirazione di diventare scrittore e nessuna aspirazione culinaria: a dargli il volto è Dominic Sessa. Il giovane Tony segue Nancy (Emilia Jones), una compagna di college, a Provincetown e lì inizia a lavorare per un cuoco severo ma gentile (che nel film non ha nome, è solo “Chef”), interpretato da Antonio Banderas, e conosce altri compagni di brigata, come Sal (Leo Woodall).

«Con Tony – Diario di un giovane cuoco, volevo capire come Bourdain fosse diventato ciò che era, e la scoperta di Provincetown è stata una sorpresa tanto per me quanto per lui», racconta Johnson, che ha vissuto nella località balneare mentre scriveva la sceneggiatura del film.