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Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid

È ancora fuori controllo l’incendio divampato giovedì a La Mierla, nella Sierra Norte di Guadalajara, circa 100 chilometri a nord di Madrid. Le fiamme hanno già interessato 26mila ettari, soprattutto nel parco naturale della Sierra Norte, e costretto circa 1.200 persone a lasciare le proprie case. Secondo El País, i centri evacuati sono saliti a 32, mentre altre cinque località restano confinate; non si registrano vittime e finora le abitazioni sono state in gran parte protette. Il fronte principale continua però ad avanzare, spinto dal vento e favorito dall’orografia impervia e dalle alte temperature, alla vigilia di una nuova ondata di caldo. L’emergenza è al livello 2. Sul terreno operano centinaia di soccorritori, tra vigili del fuoco forestali e urbani e 200 militari dell’Unità militare d’emergenza, con 26 mezzi aerei. Le squadre stanno aprendo fasce tagliafuoco e linee di contenimento, anche con l’aiuto degli agricoltori. Il rogo, il più vasto mai registrato in Castiglia-La Mancia, ha già provocato pesanti danni ambientali ed economici in un’area legata al turismo e alle attività forestali. La Guardia Civil indaga sull’origine delle fiamme, che potrebbero essere partite da una mietitrebbia in una parcella agricola.