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Trump si scaglia contro Nbc e Abc e minaccia di revocare le loro licenze

Donald Trump ha minacciato Nbc e Abc dopo che le due reti hanno scelto di non trasmettere in diretta sui canali principali il suo discorso alla nazione sulla sicurezza elettorale. Il presidente ha accusato le due emittenti di aver oscurato un intervento di interesse pubblico e, senza fornire prove, ha parlato di un’azione coordinata contro di lui, arrivando a evocare la revoca delle licenze di trasmissione.

Il discorso, pronunciato in prima serata, conteneva nuove accuse sulla vulnerabilità del voto e presunte interferenze cinesi nelle elezioni americane. Secondo Reuters, Abc, Nbc e Cnn hanno deciso di non mandarlo in onda sulle piattaforme principali, scegliendo invece streaming, canali digitali o copertura differita, mentre CBS e Fox News lo hanno trasmesso live. Cbs ha poi interrotto la diretta per verificare alcune affermazioni del presidente.

La scelta delle reti ha riaperto il dibattito sul confine tra dovere di informare e rischio di amplificare dichiarazioni false o non verificate, soprattutto in vista delle elezioni di metà mandato. L'Associated press scrive che i network erano divisi tra l’esigenza di coprire un intervento presidenziale e il timore che Trump usasse il discorso per rilanciare accuse infondate sui brogli.

La minaccia alle emittenti arriva in un clima già teso tra Casa Bianca e media. Abc e Nbc sono entrambe legate a gruppi finiti nel mirino dell’amministrazione statunitense, mentre Trump continua a usare le licenze televisive come strumento di pressione politica.

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