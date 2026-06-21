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Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

«I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro. Sono rapporti che durano da secoli, siamo amici degli statunitensi, i dossier aperti continueranno ad andare avanti. Sono state incomprensibili le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti nei confronti del presidente del consiglio Meloni, però con il buon senso e la voglia di continuare a rinforzare le relazioni all'interno dell'Occidente, siamo convinti sostenitori dell'unità dell'Occidente, con grande senso di responsabilità, l'Italia continuerà a sostenere questa azione per far sì che Italia e Usa possano continuare a collaborare all'interno della Nato e all'interno delle relazioni transatlantiche bilaterali».

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a seguito degli ultimi due giorni di attacchi da parte del presidente Usa nei confronti della premier Giorgia Meloni.

«Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi “numeri”. No, grazie», ha scritto Trump sul suo social Truth, dopo la risposta video della presidente del Consiglio italiana a seguito di un primo attacco. «Presidente Trump, questi continui e gratuiti attacchi sono privi di senso», ha replicato poi Meloni sui social sabato pomeriggio.

Dopo il primo attacco di Trump in un'intervista rilasciata al giornalista Nicola Compatangelo di La7, Tajani ha cancellato la sua visita al Business Forum Italia-Usa, prevista il 21 e il 22 giugno a Miami, e aggiunto di ritenere "gravi e offensive parole del presidente Trump» nei confronti di Meloni. Ha aggiunto: «Parole che offendono tutta l'Italia».

Di nuovo, domenica, Tajani è tornato a definire «incomprensibili i messaggi del presidente Trump. Noi abbiamo risposto in maniera forte, abbiamo inviato un segnale, abbiamo annullato la mia visita negli Stati Uniti. Questo non pregiudica le relazioni assolutamente, però non potevamo rimanere in silenzio di fronte alle parole pronunciate da Trump», ha concluso a margine di un evento di "Comunità in dialogo" di Trivigliano.

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