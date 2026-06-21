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Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria

Dieci anni dopo il disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla commemorazione delle 23 vittime e dei 51 feriti dello scontro avvenuto il 12 luglio 2016. Il capo dello Stato ha deposto una corona davanti alla lapide in piazza dei Bersaglieri e, alle 11.05, ora dell’incidente, ha osservato un minuto di silenzio. Sono seguiti 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha definito la presenza del capo dello Stato «una carezza umana» per la comunità. Mattarella ha incontrato i familiari, ai quali ha espresso solidarietà e vicinanza, e ha poi raggiunto il piazzale dedicato alle vittime, dove è stata scoperta la statua commemorativa La Comunità. Giuseppe Bianchino, padre di Alessandra, ha ringraziato il presidente della Repubblica, ma ha denunciato il percorso giudiziario seguito all'incidente, definendolo «raccapricciante» per via dei continui cambi di aule e giudici. Diversi i messaggi inviati da esponenti politici in ricordo della strage ferroviaria del 2016