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Uomo ucciso dall'Ice nel Maine, la protesta dei cittadini

Corteo spontaneo Ieri a Biddeford, dove ha perso la vita un colombiano di 26 anni. Il Washington Post scrive che Johan Sebastian Duran Guerrero viveva a Biddeford, una piccola citta' nel sud del Maine, dove lavorava come addetto alle pulizie e fattorino per la consegna di cibo. Aveva una compagna e un figlio piccolo, secondo quanto riferito dai vicini. Guerrero è stato colpito da colpi d'arma da fuoco mentre guidava un'auto vicino a casa sua.

L'ufficio del procuratore generale del Maine, Aaron Frey, ha ricostruito la dinamica della vicenda. Un agente dell'Ice ha aperto il fuoco quando l'autista aveva tentato di fuggire a bordo del suo veicolo durante un'operazione di polizia. L'ufficio di Frey ha dichiarato in un comunicato che l'agente è stato messo in congedo. La sparatoria è avvenuta sei giorni dopo che un immigrato clandestino messicano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un agente dell'Ice mentre guidava il suo furgone bianco a Houston.

L'omicidio ha provocato proteste e richieste di un'inchiesta indipendente. Dopo l'episodio l'Immigration and Customs Enforcement ha diffuso un ordine a livello nazionale per sospendere i fermi stradali fino ad ulteriore avviso. L'ordine, che rappresenta un importante cambio di strategia da parte dell'agenzia federale a cui Donald Trump ha affidato la gestione della sua campagna di deportazioni, interessa in particolare gli agenti dell'Ice impegnati nelle Enforcement and Removal Operations, incaricati dell'arresto e della deportazione di immigrati senza documenti. Ora a loro viene ordinato di non fare più fermi stradali, finora spesso usata dall'Ice per aumentare il numero degli arresti dei migranti.