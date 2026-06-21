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Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

Il triplice omicidio avvenuto a Roma contro una famiglia assassinata nel quartiere di Casalotti ha sconvolto la città. ''In zona Kamal lo conoscevamo tutti. Lo incontravamo ogni giorno, qui fuori al supermercato dove ci aiutava a portare in macchina le buste più pesanti. Gentilissimo, sempre disponibile e sorridente: sono inorridita da quanto è successo a lui, alla moglie e alla bambina'', racconta una conoscente della famiglia alle agenzie. I poliziotti della Squadra Mobile impegnati nelle indagine sul triplice omicidio a Roma, nella zona di Casalotti, sono sulle tracce di un amico connazionale di Kamal Uddin e Jahan Momotaj, i coniugi bengalesi di 39 e 38 anni uccisi ieri sera nel loro appartamento di via Montiglio, insieme alla figlia Arowa, 8 anni. L'uomo, che ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, riuscito a mettersi in salvo, sarebbe stato fatto entrare dalla coppia per dileguarsi poi subito dopo la strage. Le autopsie sui corpi delle vittime si terranno la settimana prossima



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