Video

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

«Stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso», ha detto Salvini, uscendo dall’incontro con Roggero. Il gioielliere, poco prima di entrare in carcere, aveva comunque declinato l’ipotesi: «Questa è l’ultima cosa», ha detto.