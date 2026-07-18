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Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

«Stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso», ha detto Salvini, uscendo dall’incontro con Roggero. Il gioielliere, poco prima di entrare in carcere, aveva comunque declinato l’ipotesi: «Questa è l’ultima cosa», ha detto.

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