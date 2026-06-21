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Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

«Chi attacca in maniera così inutile la presidente del governo italiano attacca tutto il governo italiano e attacca tutti gli italiani. Detto questo per me è partita chiusa e quindi si lavora insieme». Sono queste le parole con cui il vicepremier Matteo Salvini ha scelto di commentare nuovamente gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni. Parlando con i giornalisti a uno dei gazebo della Lega presenti sabato 20 e domenica 21 giugno a Milano, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche aggiunto: «Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme. C’è sempre una via d'uscita».

Sulla vicenda, partita dal commento rilasciato dal presidente americano ai microfoni dell’Aria che tira di La7 a cui ha detto che la presidente del Consiglio lo avrebbe «implorato» di farsi una foto con lui, è tornato domenica anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani (FI), che venerdì aveva annunciato di aver cancellato il viaggio previsto a Miami per il Business Forum Italia-Usa. «I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro», ha detto Tajani, pur continuando a definire «incomprensibili le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti» contro Meloni.