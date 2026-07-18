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Iran, Centcom: “Colpiti infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei”

"Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Le forze statunitensi impiegarono aerei da caccia, droni aerei e navi da guerra oltre ad altri risorse". Lo si legge su X."Il Centcom - si legge ancora in un post - continua a chiedere conto all'Iran sotto la direzione del Comandante in Capo, facendo rispettare pienamente un blocco navale contro i porti iraniani. Più di 50.000 militari americani operano in tutto il Medio Oriente e rimangono vigili, letali e pronti".