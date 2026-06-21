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Nuova ondata di attacchi fra Stati Uniti e Iran: colpiti 140 obiettivi nella notte

La tregua tra Stati Uniti e Iran è di nuovo sul punto di saltare. Nella notte Washington ha lanciato la terza ondata di attacchi della settimana contro obiettivi militari iraniani, in risposta al raid dei Pasdaran contro la Gfs Galaxy, una portacontainer cipriota in transito nello Stretto di Hormuz. L’imbarcazione, colpita e incendiata, è stata abbandonata dall’equipaggio; un marittimo risulta disperso.

Il Centcom ha riferito di aver colpito circa 140 obiettivi, tra siti missilistici e per droni, mezzi navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. Esplosioni sono state segnalate nel sud dell’Iran, da Bandar Abbas a Qeshm e nel Khuzestan.

Teheran ha reagito annunciando la chiusura dello Stretto «fino a nuovo ordine» e lanciando missili e droni contro paesi del Golfo che ospitano basi americane. Allarmi sono scattati negli Emirati, in Bahrein e in Qatar. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha accusato l’Iran di aver fatto «una scelta sbagliata». La replica di Teheran: «L’era degli accordi unilaterali è finita».

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