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La festa nelle piazze spagnola per la vittoria dei Mondiali 2026

In Spagna è festa dopo la vittoria contro l'Argentina per 1 a 0 arrivata ai tempi supplementari. A Madrid, al fischio finale, migliaia di tifosi hanno invaso Plaza de Cibeles e le strade del centro: bandiere rosse e gialle, cori, clacson e fuochi d’artificio hanno accompagnato una notte senza sonno. Una gioia esplosa sedici anni dopo il primo mondiale vinto nella storia della Roja nel 2010. Non è un caso se nelle piazze, accanto alle maglie dei nuovi campioni, sono ricomparse le immagini della generazione di Iniesta e Xavi.

La festa ha attraversato anche Barcellona, dove i sostenitori si sono riversati nelle strade e nelle piazze, celebrando una squadra giovane e simbolo di un ciclo vincente. Scene di entusiasmo si sono registrate in tutto il Paese, con un’emozione speciale a Mataró. Qui, nel quartiere popolare di Rocafonda, la vittoria ha assunto un significato particolare per il legame con Lamine Yamal, diventato per molti il volto della Spagna multiculturale nonostante le critiche della destra spagnola.

A New York dove si è giocata la finale, invece i festeggiamenti sono stati più sobri. LEGGI L'ARTICOLO