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A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Si è conclusa la visita pastorale di Leone XIV a Lampedusa iniziata questa mattina con un omaggio floreale al cimitero e un momento di preghiera sulle tombe di alcuni migranti. Subito dopo il Papa ha raggiunto la “Porta d’Europa” dove ha incontrato brevemente una famiglia e un bambino migranti e, con loro, si è diretto verso la Porta.

Successivamente il Santo Padre si è recato in auto al “Molo Favaloro” per la benedizione della targa che intitola il Molo a Papa Francesco e ha salutato un gruppo di migranti, accompagnati dalla Croce Rossa. Nella celebrazione eucaristica al campo sportivo “Arena” a Salina il Santo Padre ha ringraziato “i fratelli e sorelle di Lampedusa, per la prossimità che molti hanno scelto di esercitare compiendo il miracolo della compassione”.

“I morti in questo mare - ha detto - sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate”.

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