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Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

"Mi pare che Futuro Nazionale abbia chiuso" ad una alleanza con il centrodestra, "io non mi sto ponendo il problema, per vincere le elezioni" bisogna "governare bene il resto sono alchimie, io mi occupo di fare al meglio il mio lavoro". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7.

Quello delle alleanze, ha ribadito Meloni "è un tema che non mi sono posta. Mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota cinque volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra e non si vuole dare una mano vedo una certa funzionalità per la sinistra. Lo considero abbastanza normale. Considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra".