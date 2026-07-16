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Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

Il crollo parziale del Palazzo di giustizia di Bolzano paralizza l’attività giudiziaria della città. La presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, e il procuratore Axel Bisignano hanno disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le udienze civili e penali, salvo quelle indifferibili, dopo che il cedimento ha reso inaccessibile l’edificio e impossibile il regolare svolgimento delle funzioni amministrative e giudiziarie.

Il crollo è avvenuto alle 6.24 del mattino e ha interessato la parte centrale del tribunale, quella delle aule, precipitando dall’ultimo piano fino al piano terra e cancellando quattro piani. Non ci sono al momento feriti, ma il bilancio avrebbe potuto essere drammatico. «Siamo tutti miracolati», ha detto Bortolotti. Anche il procuratore generale del Trentino-Alto Adige, Corrado Mistri, ha parlato di immagini «impressionanti e devastanti»: se fosse accaduto mezz’ora dopo, ha detto, «sarebbe stata una tragedia».

I vigili del fuoco, arrivati tra i primi sul posto, hanno inizialmente temuto un attentato, ma le verifiche non hanno rilevato indizi di esplosione. Nell’edificio era presente l’impresa di pulizie: una persona che mancava all’appello è stata poi rintracciata telefonicamente e guidata verso un’uscita sicura. Sono in corso sopralluoghi anche con i cani per escludere la presenza di persone coinvolte.

Ora la priorità è mettere in sicurezza il palazzo, verificare la stabilità dell’intero fabbricato e individuare spazi alternativi per garantire la continuità delle attività giudiziarie, anche attraverso il lavoro da remoto e la digitalizzazione.