Video
Fatti

Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

Il crollo parziale del Palazzo di giustizia di Bolzano paralizza l’attività giudiziaria della città. La presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, e il procuratore Axel Bisignano hanno disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le udienze civili e penali, salvo quelle indifferibili, dopo che il cedimento ha reso inaccessibile l’edificio e impossibile il regolare svolgimento delle funzioni amministrative e giudiziarie.

Il crollo è avvenuto alle 6.24 del mattino e ha interessato la parte centrale del tribunale, quella delle aule, precipitando dall’ultimo piano fino al piano terra e cancellando quattro piani. Non ci sono al momento feriti, ma il bilancio avrebbe potuto essere drammatico. «Siamo tutti miracolati», ha detto Bortolotti. Anche il procuratore generale del Trentino-Alto Adige, Corrado Mistri, ha parlato di immagini «impressionanti e devastanti»: se fosse accaduto mezz’ora dopo, ha detto, «sarebbe stata una tragedia».

I vigili del fuoco, arrivati tra i primi sul posto, hanno inizialmente temuto un attentato, ma le verifiche non hanno rilevato indizi di esplosione. Nell’edificio era presente l’impresa di pulizie: una persona che mancava all’appello è stata poi rintracciata telefonicamente e guidata verso un’uscita sicura. Sono in corso sopralluoghi anche con i cani per escludere la presenza di persone coinvolte.

Ora la priorità è mettere in sicurezza il palazzo, verificare la stabilità dell’intero fabbricato e individuare spazi alternativi per garantire la continuità delle attività giudiziarie, anche attraverso il lavoro da remoto e la digitalizzazione.

Italia

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

Amnesty sul giornalista licenziato per una domanda: «In gioco c'è la libertà di stampa»

Italia

Tajani: «Non ci sono ancora accuse formali per i due italiani bloccati in Libia»

Italia

Mattarella: "Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra"

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

 
 

Mondo

Mondo

Il parlamento francese ha approvato definitivamente legge sul fine vita

Mondo

Iran, gli Stati Uniti colpiscono la base navale di Bandar Abbas

Mondo

Uomo ucciso dall'Ice nel Maine, la protesta dei cittadini

Mondo

Nuova ondata di attacchi fra Stati Uniti e Iran: colpiti 140 obiettivi nella notte

Mondo

Ucraina, oltre 10 morti negli ultimi attacchi russi

Mondo

Venezuela, l'arrivo di personale e aiuti italiani dopo il sisma

Mondo

Il Papa: “Prego per le vittime del terremoto e per il popolo venezuelano”

Mondo

Washington, un allerta maltempo interrompe i festeggiamenti per il 4 luglio

Mondo

Festeggiamenti 4 luglio, Trump elogia il popolo Usa e attacca i comunisti

Mondo

Trump: “Identità Usa sotto nuovo attacco dai nuovi arrivati nel nostro Paese”

Mondo

Teheran, folla oceanica ai funerali di Khamenei tra lutto e tensione

Mondo

Venezuela, le riprese aeree mostrano la distruzione a La Guaira

 
 

Fatti

Fatti

L'Odissea, arriva al cinema il nuovo film di Nolan

Fatti

Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria

Fatti

Condannato per stupro e lesioni: «Nel processo si è cercato di togliere credibilità alla donna»

Fatti

A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Fatti

Il Papa agli Usa: “Immigrati hanno plasmato il futuro della nazione”

Fatti

Il Papa da Lampedusa: “L'Europa chiamata a responsabilità epocale”

Fatti

Attentato contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti. Contestato il metodo mafioso

Fatti

Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

Fatti

In Venezuela si scava tra le macerie, La Guaira lo stato più colpito

Fatti

Terremoto in Venezuela, il miracolo dei tre fratellini estratti vivi

Fatti

Alemanno esce da Rebibbia tra i cori: "Io in cella da innocente"

Fatti

Flotilla, rientrati in Italia due attivisti della carovana di terra

 
 