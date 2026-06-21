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In Venezuela si scava tra le macerie, La Guaira lo stato più colpito

Aumenta il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il Venezuela nella giornata di mercoledì sera. Il ministero della Salute venezuelano ha reso noto che i morti sono 235 mentre i feriti sono circa 4300. La cifra è destinata ulteriormente a salire nelle prossime ore considerando il numero di dispersi. ll segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso "profonda solidarieta'" al popolo del Venezuela.

Oltre 70mila famiglie sono state colpite dal terremoto nello Stato costiero di La Guaira, nel nord del Venezuela, ha detto il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, secondo cui più di cento edifici sono crollati a causa delle scosse. Il ministro ha inoltre annunciato che il governo aumenterà il personale dispiegato nell'area colpita, portandolo da 4.200 a 11.500 unità, per sostenere le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione.

Dall’Argentina stanno arrivando medici, tre aerei, due impianti di potabilizzazione, esperti in strutture crollate e quattro brigate di salvataggio, mentre il Messico ha inviato in Venezuela due aerei da trasporto strategico dell'Aeronautica con aiuti umanitari e personale specializzato per assistere le vittime dei terremoti di giovedì.