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L'Odissea, arriva al cinema il nuovo film di Nolan

Dal 16 luglio arriva nelle sale italiane L'Odissea (Universal Studio) di Cristopher Nolan: scritto e diretto dal regista angloamericano, il film è stato girato interamente in IMAX e dura due ore e 52 minuti. “Che si tratti della linea narrativa conduttrice di Ulisse o dei singoli episodi che costituiscono l'interezza dell'epopea, l'Odissea sostiene quasi tutto il cinema", ha detto Nolan. "È certamente presente in ogni film che ho fatto, in una misura che non avevo mai realizzato prima. È stata una cosa divertente da scoprire mentre mi dedicavo al lavoro di adattamento".

Nel cast ci sono Matt Demon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway interpreta Penelope e Tom Holland è Telemaco. Robert Pattinson è l'antagonista Antinoo, mentre Lupita Nyong'o dà il volto sia a Elena che a Clitemnestra. Samantha Morton è la maga Circe, Zendaya la dea Atena e Charlize Theron la ninfa Calipso. Benny Safdie è Agamennone mentre Jon Bernthal interpreta Menelao. Himesh Patel è Euriloco (secondo in comando dell’equipaggio di Ulisse), Bill Irwin interpreta il ciclope, Elliot Page è Sinone, un guerriero greco. John Leguizamo è Eumeo, guardiano dei porci di Ulisse e Mia Goth è Melanto, ancella di Penelope. Il film è stato girato in Italia (le scene a Itaca sono girate a Favignana, in Sicilia), Islanda, Grecia, Marocco e Scozia.