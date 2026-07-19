Video

Mondo

Regno Unito, Burnham: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

«La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti». Andy Burnham ha aperto così il suo primo discorso da premier davanti a Downing Street, promettendo un piano decennale per migliorare il Paese e rendere più sostenibili le condizioni di chi è in difficoltà. «Dobbiamo fare meglio e lo faremo», ha assicurato il nuovo leader laburista.

Il primo intervento concreto arriverà dal primo ottobre, con l’eliminazione dell’Iva sulle bollette elettriche domestiche. Secondo il governo, il provvedimento garantirà un risparmio medio di circa 45 sterline l’anno per famiglia e coinciderà con il prossimo aggiornamento del tetto alle tariffe energetiche fissato dall’Ofgem. La misura sarà finanziata cancellando il progetto di identità digitale voluto dal precedente esecutivo, dal costo stimato di 1,8 miliardi di sterline.

Succeduto a Keir Starmer, Burnham eredita un Paese alle prese con crescita debole, caro vita e servizi pubblici sotto pressione. L’ex sindaco della Greater Manchester punta su reindustrializzazione, edilizia popolare, lotta ai senzatetto e maggiore devoluzione di poteri alle comunità locali. Il debutto è accompagnato da un ampio rimpasto: John Healey va al Tesoro, Wes Streeting alla Difesa ed Ed Miliband agli Esteri. Burnham ha già avuto colloqui con Zelensky, Macron e Trump.