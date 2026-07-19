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Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

La destra «sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa»: lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle ed ex premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa in occasione della strage di via D'Amelio a Palermo. «In realtà», ha aggiunto Conte, «qui si sfornano decreti Sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Lo Stato deve assumersi le responsabilita' e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia ad un Far West e dire ai cittadini: fatevi giustizia da soli».

Le parole del leader del M5s arrivano mentre a destra continuano le pressioni per la grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quattordici anni e nove mesi di detenzione per aver ucciso, nell’aprile del 2021, ucciso due rapinatori e ferito un terzo, dopo una rapina nel suo negozio. Per la seconda volta in due giorni, domenica 19 luglio, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è andato a far visita al 72enne, che si trova detenuto nel carcere di Bollate. Mentre in un colloquio con il Corriere della Sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato poi di aver chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di avviare l’istruttoria per la grazia: «Se si subisce un’aggressione, il nostro cervello e il nostro fisico entrano in modalità “combattimento”, esiste una ampia letteratura a riguardo che spiega come l’adrenalina modifica tutti i sensi, il corpo, la percezione. Accade perfino a professionisti che nella vita si occupano di sicurezza, figuriamoci a un comune cittadino», ha detto la premier.