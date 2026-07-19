Video
Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

La destra «sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa»: lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle ed ex premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa in occasione della strage di via D'Amelio a Palermo. «In realtà», ha aggiunto Conte, «qui si sfornano decreti Sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Lo Stato deve assumersi le responsabilita' e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia ad un Far West e dire ai cittadini: fatevi giustizia da soli».

Le parole del leader del M5s arrivano mentre a destra continuano le pressioni per la grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quattordici anni e nove mesi di detenzione per aver ucciso, nell’aprile del 2021, ucciso due rapinatori e ferito un terzo, dopo una rapina nel suo negozio. Per la seconda volta in due giorni, domenica 19 luglio, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è andato a far visita al 72enne, che si trova detenuto nel carcere di Bollate. Mentre in un colloquio con il Corriere della Sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato poi di aver chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di avviare l’istruttoria per la grazia: «Se si subisce un’aggressione, il nostro cervello e il nostro fisico entrano in modalità “combattimento”, esiste una ampia letteratura a riguardo che spiega come l’adrenalina modifica tutti i sensi, il corpo, la percezione. Accade perfino a professionisti che nella vita si occupano di sicurezza, figuriamoci a un comune cittadino», ha detto la premier. 

Italia

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

 
 

Mondo

Mondo

Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid

Mondo

Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali

Mondo

La festa nelle piazze spagnola per la vittoria dei Mondiali 2026

Mondo

Iran, Centcom: “Colpiti infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei”

Mondo

Trump si scaglia contro Nbc e Abc e minaccia di revocare le loro licenze

Mondo

Incendio in Spagna: bruciati oltre 12.000 ettari

Mondo

Trump contro la Cina: “Ha compiuto la più vasta violazione di dati elettorali della storia”

Mondo

La Cina respinge le accuse di Trump sulle interferenze nelle elezioni Usa

Mondo

Il parlamento francese ha approvato definitivamente legge sul fine vita

Mondo

Iran, gli Stati Uniti colpiscono la base navale di Bandar Abbas

Mondo

Uomo ucciso dall'Ice nel Maine, la protesta dei cittadini

Mondo

Nuova ondata di attacchi fra Stati Uniti e Iran: colpiti 140 obiettivi nella notte

 
 

Fatti

Fatti

Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

Fatti

L'Odissea, arriva al cinema il nuovo film di Nolan

Fatti

Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria

Fatti

Condannato per stupro e lesioni: «Nel processo si è cercato di togliere credibilità alla donna»

Fatti

A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Fatti

Il Papa agli Usa: “Immigrati hanno plasmato il futuro della nazione”

Fatti

Il Papa da Lampedusa: “L'Europa chiamata a responsabilità epocale”

Fatti

Attentato contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti. Contestato il metodo mafioso

Fatti

Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

Fatti

In Venezuela si scava tra le macerie, La Guaira lo stato più colpito

Fatti

Terremoto in Venezuela, il miracolo dei tre fratellini estratti vivi

Fatti

Alemanno esce da Rebibbia tra i cori: "Io in cella da innocente"

 
 