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Droni e missili su Kiev, i soccorritori al lavoro tra le macerie

È salito a due morti il bilancio, ancora provvisorio, dell'attacco russo che questa notte ha colpito Kiev. Lo riporta Rbc Ucraina citando le autorità locali. Secondo quanto riferito, l'attacco nel quartiere Darnytskyi nella capitale ha distrutto l'ingresso di un edificio di nove piani, con alcune persone rimaste sotto le macerie, ed è scoppiato un incendio in una stazione di servizio.

Per l'attacco, in totale si contano 40 feriti e 2 morti. Per quanto riguarda il resto del paese, le autorità riferiscono che nella regione di Kiev il bilancio degli attacchi è di 7 feriti tra cui un bambino di 3 anni. Nella regione di Poltava i raid hanno preso di mira il settore energetico a Kremenchuk danneggiando un'azienda, magazzini e abitazioni. A Kharkiv 7 case e 2 dormitori sono stati danneggiati, con almeno 15 feriti.

Nella regione di Odessa, gli attacchi hanno colpito le infrastrutture, in particolare il porto di Chornomorsk con due feriti. A Cherkasy la difesa aerea ucraina ha distrutto 4 missili e 32 droni, mentre nella regione di Chernihiv, un impianto energetico è stato attaccato, lasciando senza elettricità oltre 31.000 utenti.

"A Kiev è in corso un'operazione di soccorso sul luogo dell'attacco di un drone russo a un edificio residenziale di nove piani, un'intera sezione del quale è stata completamente distrutta. Decine di persone sono state tratte in salvo. Purtroppo, una persona ha perso la vita", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Durante la notte - ha proseguito Zelensky - i russi hanno lanciato contro l'Ucraina oltre 670 droni d'attacco e 56 missili. Negli attacchi sono stati utilizzati missili balistici, aerobalistici e da crociera. L'obiettivo principale di questo attacco era Kiev. Queste non sono certo le azioni di chi crede che la guerra stia per finire. È importante che i partner non rimangano in silenzio di fronte a questo attacco. Ed è altrettanto importante continuare a sostenere la protezione dei nostri cieli", conclude Zelensky.