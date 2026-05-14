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Trump a Xi: "Avremo un futuro fantastico insieme"

"Avremo un futuro fantastico insieme". Così Donald Trump a Xi Jinping - come riporta la Cnn - nel corso del loro incontro a Pechino. Il presidente degli Stati Uniti afferma di essere onorato della visita in Cina. Ha definito il rapporto con il presidente cinese "eccezionale", parlando di "grande rispetto" per un "grande leader". Trump mette poi in mezzo la delegazione statunitense con cui è arrivato in Cina per discutere di scambi commerciali.

Trump ricorda come il gruppo di imprenditori che ha portato con sé in Cina - tra cui il ceo di Tesla Elon Musk, il ceo di Nvidia Jensen Huang e il ceo di Apple Tim Cook - sono là per "rendere omaggio" e sviluppare attività commerciali nel Paese: "Abbiamo persone straordinarie - dice Trump - e sono tutte qui con me. Abbiamo chiesto ai primi 30 al mondo, ognuno di loro ha detto di sì. Con me volevo solo i migliori".

"Oggi sono qui per rendere omaggio a voi e alla Cina - osserva Trump - non vedono l'ora di fare affari. Da parte nostra sarà totalmente reciproco". Infine Trump ripete a Xi: "E' un onore essere qui, ed è un onore essere tuo amico. Il rapporto tra Cina e Stati Uniti sarà migliore che mai. Lo dico a tutti. Lei è un grande leader. A volte alla gente non piace che lo dica, ma lo dico comunque, perché è vero".

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